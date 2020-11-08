Белшина
    -
    13:00
    08.11.20
    Энергетик-БГУ
      Чемпионат Белоруссии • Тур 28
      Календарь
      Перед матчем

      Белшина - Энергетик-БГУ

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Белшина – Энергетик-БГУ на Eurosport.ru! 8 ноября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Белшина и Энергетик-БГУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Белшина и Энергетик-БГУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет