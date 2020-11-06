Ислочь
    -
    14:30
    06.11.20
    Минск
      Чемпионат Белоруссии • Тур 28
      Календарь
      Перед матчем

      Ислочь - Минск

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Ислочь – Минск на Eurosport.ru! 6 ноября 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ислочь и Минск и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ислочь и Минск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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