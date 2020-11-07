Динамо-Брест
    -
    17:00
    07.11.20
    Областной спортивный комплекс Брестский
    Торпедо-БелАЗ
      Чемпионат Белоруссии • Тур 28
      Календарь
      Перед матчем

      Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Динамо-Брест – Торпедо-БелАЗ на Eurosport.ru! 7 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо-Брест и Торпедо-БелАЗ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо-Брест и Торпедо-БелАЗ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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