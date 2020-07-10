Смолевичи
    -
    18:30
    10.07.20
    Ислочь
      Чемпионат Белоруссии • Тур 17
      Календарь
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      Смолевичи - Ислочь
      Чемпионат Белоруссии - 10 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Смолевичи – Ислочь на Eurosport.ru! 10 июля 2020 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Смолевичи и Ислочь и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Смолевичи и Ислочь, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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