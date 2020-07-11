Шахтер Солигорск
    -
    20:30
    11.07.20
    Строитель
    Городея
      Чемпионат Белоруссии • Тур 17
      Календарь
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      Шахтер Солигорск - Городея
      Чемпионат Белоруссии - 11 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем Шахтер Солигорск – Городея на Eurosport.ru! 11 июля 2020 года в 20:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шахтер Солигорск и Городея и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шахтер Солигорск и Городея, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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