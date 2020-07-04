БАТЭ Борисов
    -
    16:00
    04.07.20
    Борисов-Арена
    Энергетик-БГУ
      Чемпионат Белоруссии • Тур 16
      Календарь
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      Онлайн
      БАТЭ - Энергетик-БГУ
      Чемпионат Белоруссии - 4 июля 2020

      Футбол, Чемпионат Белоруссии. Следите за матчем БАТЭ Борисов – Энергетик-БГУ на Eurosport.ru! 4 июля 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БАТЭ Борисов и Энергетик-БГУ и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются БАТЭ Борисов и Энергетик-БГУ, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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