Бывший капитан «Зенита» Юрий Вернидуб, возглавляющий солигорский «Шахтер», исключил возможность продолжения тренерской карьеры в России.

«Я никогда туда не смотрел с того момента, когда у нас все случилось. Я раз и навсегда сказал, что в ту сторону больше не смотрю. Пока все это происходит – никогда. Когда что-то наладится, что-то поменяется в лучшую сторону…

У меня были, не скрываю, хорошие предложения. Но я их отмел, потому что здесь не стоит приоритет материальной стороны – денег. Прежде всего – твоя совесть, твое видение этой ситуации и патриотизм. Я родился на Украине, почему я должен предать украинский народ и свою страну? Из-за денег? Можно и здесь заработать. Беларусь – совсем другое. Это страна, с которой мы до сих пор дружим, с которой нормальные отношения. Тот же Казахстан, остальные бывшие страны СНГ – почему нет?» – цитирует 54-летнего Вернидуба FootballHub.

Вернидуб играл за «Зенит» с 1997 года по 2000-й и носил капитанскую повязку.

До белорусского «Шахтера» Вернидуб тренировал на Украине запорожский «Металлург» и луганскую «Зарю».

Экс-капитан «Зенита»: «В Россию не поеду никогда, ни за какие деньги»

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