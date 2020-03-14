Борисовский БАТЭ победил минское «Динамо» в ответном матче 1/4 финала Кубка Белоруссии.

На 10-й минуте счет открыл полузащитник столичной команды Алексей Риос. Игрок, проведший в БАТЭ четыре сезона, не праздновал гол в ворота бывшего клуба.

На 21-й минуте Дмитрий Бага восстановил равновесие. Риос на 43-й сделал дубль и вывел минчан вперед, но бывший защитник московского «Спартака» Егор Филипенко в компенсированное время зажег на табло 2:2. А на 84-й минуте Максим Скавыш принес победу БАТЭ – 3:2.

В первой игре борисовский клуб также был сильнее со счетом 2:1. 15-кратный чемпион Белоруссии пробился в полуфинал Кубка. Помимо них в эту стадию прошли «Славия-Мозырь» и солигорский «Шахтер», последнее место разыграют «Динамо-Брест» и «Ислочь».

Высшая лига-2020 стартует 19 марта.

Действующий чемпион Белоруссии – «Динамо-Брест», прервавшее в 2019 году серию из 13 побед БАТЭ подряд.

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