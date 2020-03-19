«Энергетик-БГУ» расправился с БАТЭ в матче-открытии чемпионата Белоруссии – 3:1.

По ходу встречи стало известно, что футбол в Турции приостановлен из-за коронавируса – таким образом, белорусский чемпионат стал последним действующим высшим дивизионом Европы. А матч с участием самого титулованного клуба – главным футбольным событием континента.

Звездой встречи стал 22-летний полузащитник Джасурбек Яхшибоев – парня арендовали из узбекистанского «Пахтакора» и вручили майку с седьмым номером. Парень за 8 минут оформил дубль и мог заделать уже в первом тайме хет-трик – оборона борисовчан находилась в ступоре, а Джасурбек творил на поле что хотел. Полузащитник смотрелся настолько круто, что на его фоне оппоненты выглядели, как в замедленной съемке.

Футболист из Узбекистана играет на взрослом уровне с 17 лет и является воспитанником «Пахтакора». В 2018-м он стал основным игроком родного клуба и провел 27 матчей в высшем дивизионе страны, попутно победив со сборной на молодежном чемпионате Азии. В этом году Узбекистан занял лишь четвертое место на турнире, но Джасурбек снова блестнул – отметился голом в четвертьфинале.

Возможно, именно выступление на международном турнире позволило Джасурбеку попасть на радары «Энергетика», ведь в последнее время в родном клубе у него дела шли не слишком гладко. Но если Яхшибоев продолжит выступать так же ярко, то скоро за ним придут команды посерьезнее.

Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тыс. евро.

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