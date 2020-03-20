В Белоруссии объяснили, почему чемпионат стартовал, несмотря на пандемию

Председатель Федерации футбола Белоруссии (АБФФ) Владимир Базанов объяснил, почему национальный чемпионат стартовал, несмотря на пандемию коронавируса.

– У вас есть связь с Минздравом?

– Мы в постоянном контакте и получаем оперативную информацию о ситуации в стране.

– Вы верите данным о том, что 51 заболевший – это реальная цифра? Вам не страшно, что власти могут недоговаривать или скрывать реальную картину?

– Думаю, если бы что-то было не так, нам бы из той же Администрации президента сказали: «Ребята, вы ерундой не занимайтесь. Остановите». Нас бы поправили. Понимаю, что хочется все раздуть. Но для чего? Вот сейчас все испугались, границы закрыли. В результате производство упадет, и будет экономический кризис.

– Есть вариант развития событий, при котором АБФФ будет вынуждена приостановить чемпионат?

– Если будет неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в стране, тогда да. Но ее нет пока. Те цифры, которые есть, не дают основания что-то прекращать.

– При каких цифрах это нужно будет сделать?

– Не могу гарантировать, что будет через десять дней. Вдруг произойдет негативный всплеск – тогда да, нам придется остановить первенство.

– А если футболист заболеет?

– Давайте раньше времени не нагнетать и не думать о плохом. Мы консультируемся с нашим РНПЦ и принимаем необходимые меры, равно как и клубы, чтобы максимально обезопасить футболистов. И при малейшем подозрении на какие-то проблемы со здоровьем игрок будет тщательно проверяться и при надобности изолироваться от команды.

– Мы проводили опрос. Игроки переживают из-за всей этой ситуации: объявлена пандемия, а им нужно играть. АБФФ осознает, что разрешить играть сейчас – большая ответственность?

– Федерация всегда берет на себя ответственность. И то, что раздувается сейчас, это какие-то непонятные вбросы, которые действуют на людей психологически. Согласен, в Ухани или Италии проблемы. Но ведь вы читали слова того же Алейникова, который живет в Лечче. Раздутая психологическая ситуация. Мир уже не такой, как раньше. Это мир интернета. Кто-то бросил ссылку – и начинается паника. А ее быть не должно, – цитирует Базанова Tribuna.com.

Чемпионат Белоруссии стартовал 19 марта.

Остальные европейские лиги приостановлены.

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