Белорусский футбол – последняя крепость на пути полного карантина Европы из-за коронавируса. Накануне сдались и приостановили чемпионат даже горячие турки, а в Белоруссии наоборот сыграли первый тур, причем не ограничивая доступ болельщикам: на матч «Энергетик-БГУ» и «БАТЭ» пришло 730 человек, а за битвой солигорского «Шахтера» и «Торпедо-БелАЗ» наблюдали в два раза больше зрителей.

Почему игры не перенесли?

Почти все европейские чемпионаты приостановились после видеоконференции УЕФА 17 марта. Представители Белорусской федерации футбола также участвовали в мероприятии, но по итогу выбрали нестандартный сценарий. «С учетом полученной информации, нашим руководством было принято решение начать чемпионат. Мы следим за развитием ситуации, получаем информацию от соответствующих инстанций. Однако пока матчи решено проводить со зрителями.

Суперкубок Белоруссии-2020Other Agency

Многие чемпионаты приостановлены, но наш сезон только начинается, мы ведь играем по системе «весна-осень». Первый тур пройдет на этой неделе. Недавно также сыграли матчи 1/4 финала Кубка. По дальнейшему календарю внутренних турниров руководство АБФФ будет совещаться с футбольными клубами», – объяснил решение в разговоре с «СЭ» пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник.

Позднее выступил и глава федерации Владимир Базанов: «А по какой причине мы должны были не начинать чемпионат? У нас в стране объявлено чрезвычайное положение? Нет. Соседи границы закрыли – ради бога. У нас же пока предпосылок для этого нет. Вы знаете количество зараженных, сколько под подозрением, сколько вылечившихся. Критической ситуации нет. Вот и решили, что начинаем чемпионат своевременно. Да, многие матчи в Европе проводятся или проводились без зрителей. Но ведь вокруг стадиона болельщиков ходит столько, что смысла закрывать игры нет».

«Чемпионат не останавливается, потому что, как мне кажется, АБФФ не хочет перечить первому лицу страны. У нас принимаются какие-то меры, выявляют заболевших среди приезжих и так далее, сажают на карантин людей с симптомами, но при этом президент выдает один за другим сообщения про коронавирус, что это все пустое.

Глава федерации – нефутбольный человек, он бывший военный, которого назначили руководить футболом при очень странных обстоятельствах. Многие его считают ставленником властей. Базанов – человек одиозный, его очень не любят многие болельщики. Хотя решение играть чемпионат разделило фанатов пополам – одни рады, что не поддались панике, другие написали: ну вы и идиоты», – рассказал Eurosport.ru известный белорусский блогер Антон Мартысевич.

Позиция футбольных властей действительно может быть связана с мнением о коронавирусе Александра Лукашенко, который несколько раз заявил, что не считает мировую эпидемию серьезной проблемой: «Я этот коронавирус называю не иначе как психозом. Вместе мы с вами пережили уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует».

Он также отметил, что для Белоруссии не имеет никакого значения то, что ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией, и посоветовал защищаться от заразы водкой, сауной и работой в поле.

Кубок Белоруссии. «БАТЭ» – «Динамо Минск»Other Agency

Какая была реакция клубов?

Боссы команд не участвовали в обсуждении того, стартовать ли сезону или нет. Ни один из клубов открыто не выступил против решения федерации. «В клубе отнеслись спокойно. Нам остается только подчиниться. В пятницу у нас первый матч, так что ждем болельщиков на стадионе. Мы не рассматриваем вариант с закрытием трибун.

Есть соответствующие службы, которые занимаются мониторингом ситуации с коронавирусом. Если бы возникли серьезные основания для закрытия трибун или переноса старта чемпионата, приняли бы такое решение. Но разрешили играть со зрителями», – заявил «СЭ» пресс-секретарь минского «Динамо» Александр Строк. Другие клубы либо аналогично заявили, что будут выполнять решение федерации, либо отказались от комментариев.

Тренеры уже сыгравших команд старались не касаться темы коронавируса, хотя тренер «БАТЭ» Кирилл Альшевский на пресс-конференции после матча признался, что неопределенность влияла на настрой игроков: «Были ли готовы, что чемпионат начнется в срок? Мы готовились к игре. Но было реально такое настроение... Мы с ребятами это обсуждали. Говорили о том, что как только что-то может не произойти, есть вариант, что мы плохо подготовимся. Не знаю, связано ли это с этим – сегодня мы действительно выглядели плохо».

Что будет дальше?

Сейчас в Белоруссии зарегистрирован уже 51-й случай заболевания коронавирусом, и Антон Мартысевич считает, что чемпионат все равно скоро остановят: «У нас не закрылись на карантин школы и детские сады, как в других странах, вузы (кроме одного, где выявили заболевших). По спорту остановили только чемпионаты по баскетболу и волейболу, на которые никто и так не ходил. А вот хоккей и футбол продолжается, и это вызывает беспокойство, потому что все понимают – скопление людей на стадионах может способствовать распространению эпидемии, хотя у нас чемпионат несильно посещаемый – больше тысячи человек собирают редко.

Я был на матче «Энергетик» – «БАТЭ». Зрители пришли, но настроение у всех тревожное. Думаю, что остановка чемпионата – дело времени: опыт других стран показывает, что сдержать эпидемию не удастся. Рано или поздно мы просто получим первых заболевших футболистов».

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