С 20 марта «Матч ТВ» выкупил права на трансляцию чемпионата Белоруссии. В субботу русские зрители увидели игру «Ислочь» – «Неман», и многие взорвались со смеху – футболисты гоняли мяч под звуки баяна. Привыкайте – это фишка клуба из Минской области.

На баяне зажигает Валерий Колонтай – он частный предприниматель и музыкант мини-коллектива «Гармоника», который играет фольклорные, русские песни и хиты 80-х. Впервые Валерия заметили в октябре 2018-го: после гола «Ислочи» на 92-й минуте он исполнил «День Победы».

Валерий болеет за «волков» с 2016-го и даже пробивает выездные матчи. «Если переживать за команду, то делать это на 100%. Многие приходят только на домашние игры, а на гостевые по разным причинам не ездят. Да, могут быть уважительные причины, но если их нет, то можно перестраивать свои дела и выделять в графике выходной день, чтобы съездить на выезд», – сказал болельщик в интервью Tribuna.com.

В 2017-м Валерий съездил на гостевой матч в Гомель и оказался единственным фанатом «Ислочи» на трибунах: «Пришел на матч, меня окружили 20 омоновцев и спросили: «А вы откуда с шарфом «Ислочи»? Ответил, что приехал из Минска болеть за «Ислочь». Они уточнили: «А где еще ваши»? Ответил, что я один. Они удивились. Сказали идти на гостевой сектор – я и пошел. Идет матч, болею за команду, а вокруг меня 20 омоновцев».

Короче, чемпионат Белоруссии очень крутой! Читай его новости тут и не пропусти ничего из единственной живой лиги Европы.

ФК «Ислочь» был основан в 2007 году. В 2016-м команда дебютировала в элитном дивизионе.

В марте 2018 года «Ислочь» впервые сыграла в четвертьфинале Кубка Белоруссии.

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