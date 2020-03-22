«Слуцк» в матче первого тура чемпионата Белоруссии переиграл «Славию-Мозырь» со счетом 3:1.

Игра оказалась примечательна тем, что три из четырех мячей в ней были забиты с 11-метровой отметки: в составе «Слуцка» пенальти реализовали Сослан Такулов и Артем Сердюк, в составе «Славии» – Андрей Чухлей. Кроме того, Сердюк и Такулов успели еще и не забить по одному пенальти – всего в матче было назначено пять одиннадцатиметровых!

Чемпионат Белоруссии – единственное европейское первенство, где матчи играются со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.

В прошлом чемпионате Белоруссии победило брестское «Динамо», прервавшее многолетнюю гегемонию БАТЭ.

(Фото: СФК «Слуцк»)

Качай приложение Eurosport для iOS или Android