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В чемпионате Белоруссии снова жара: в матче «Слуцка» и «Славии» назначили 5 пенальти
Кто теперь скажет, что на карантине нечего смотреть?
«Слуцк» в матче первого тура чемпионата Белоруссии переиграл «Славию-Мозырь» со счетом 3:1.
Игра оказалась примечательна тем, что три из четырех мячей в ней были забиты с 11-метровой отметки: в составе «Слуцка» пенальти реализовали Сослан Такулов и Артем Сердюк, в составе «Славии» – Андрей Чухлей. Кроме того, Сердюк и Такулов успели еще и не забить по одному пенальти – всего в матче было назначено пять одиннадцатиметровых!
- Чемпионат Белоруссии – единственное европейское первенство, где матчи играются со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.
- В прошлом чемпионате Белоруссии победило брестское «Динамо», прервавшее многолетнюю гегемонию БАТЭ.
(Фото: СФК «Слуцк»)