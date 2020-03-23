Экс-полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» поделился мнением о ситуации в чемпионате Белоруссии – последней высшей лиге Европы, не закрытой из-за пандемии.

«Весь мир следит за белорусской лигой. Все должны идти к телевизору и смотреть нас. Когда НХЛ закрыла сезон, многие хоккеисты отправились играть в Россию. Возможно, Месси и Роналду приедут доигрывать сезон в Белоруссию, кто знает? Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере, народ Белоруссии будет счастлив.

Коронавирус закрыл Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, потому что нужно попытаться остановить это. УЕФА поступил правильно. Но в Белоруссии будто всем плевать. Это невероятно. Может быть, через одну или две недели все закроется и здесь. Возможно, наш президент просто ждет развития ситуации с вирусом», – цитирует игрока The Sun.

Белорус официально объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Его последним клубом стала «Ислочь».

Глеб выступал за «Барселону» с 2008 года по 2011-й. Он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка Испании, а также победителем Лиги чемпионов.

«Федерация не хочет перечить Лукашенко». Пока везде коронавирус, в Белоруссии футбол со зрителями

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках