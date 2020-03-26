БАТЭ

Кто такие: главный бренд белорусского футбола в Европе

Борисовчане 13 лет подряд выигрывали чемпионат, но оступились в прошлом году – теперь хотят вернуться на трон.

За кем следить: Яков Филипович

Яков Филипович, БАТЭ, «Локерен»Imago

Здесь главное не запутаться, потому что в защите БАТЭ есть еще Егор Филипенко и Александар Филипович. Яков – хорватский новичок, которого забрали у бельгийского «Локерена». Пару сезонов назад клуб из одноименного города выступал в главном дивизионе страны, а Филиповича считали одним из лучших защитников чемпионата. Позже «Локерен» столкнулся с серьезными финансовыми проблемами и попал под угрозу вылета в третий дивизион. Филиповича, который мечтает о «Ливерпуле», такой расклад не устраивал. Поэтому, когда бельгийский чемпионат ушел на паузу из-за коронавируса, 27-летний футболист простил клубу долг в 40 тысяч евро и укатил свободным агентом в БАТЭ. Все ради того, чтобы быть на виду у Клоппа – Юрген наверняка не удержится и включит дома самый бесстрашный чемпионат.

Кому болеть: фанатам «Баварии» и «Юве»

Если привык к ежегодным трофеям, БАТЭ – для тебя. Даже несмотря на то, что в 2019-м соответствовать гегемонам Германии и Италии не получилось.

«Динамо-Брест»

Кто такие: действующие чемпионы и нарушители спокойствия

В 2016-м у клуба отбирали офис за долги, но финансовые вливания, которые долгое время связывали с арабским шейхом, подняли команду с колен всего за несколько лет. «Брест» взял два Кубка и три Суперкубка, завоевал чемпионство в 2019-м и несколько месяцев пиарился обществом Диего Марадоны.

Диего Марадона, «Динамо-Брест»Getty Images

За кем следить: Александр Зайцев

Про Артема Милевского ты услышишь в любом случае (красиво забьет или что-нибудь сказанет), а вот Зайцев – более загадочная фигура. После чемпионства главный человек в «Динамо» открыто заявил, что для него ближе «Рух» – другой брестский клуб, где играет больше десятка футболистов из динамовской системы. Разбираться в истинных чувствах функционера придется по ходу сезона.

Кому болеть: любителям остросюжетного кино

В межсезонье в клубе произошли серьезные изменения. Брестское «Динамо» покинули главный тренер Марцел Личка, генеральный менеджер Максим Краснобаев, лидеры Павел Нехайчик и Александр Гутор – люди, которые вложили в чемпионство много сил. Дальше варианта два: либо хэппи-энд, несмотря на перестановки, либо провал.

«Динамо» Минск

Кто такие: голодные до побед

В 80-е клуб выиграл Высшую лигу СССР, в 90-е шесть раз брал золотые медали белорусского чемпионата – в общем, команда с традициями. Проблема в том, что «Динамо» не радовало болельщиков чемпионством аж с 2004-го. Для поклонников это почти такая же боль, как для фанатов «Ливерпуля» – «Динамо» всегда рядом с первой строчкой, но до вершины не добирается.

За кем следить: Евгений Шикавка

27-летний нападающий пришел в «Динамо» после неудачного сезона в греческой «Ларисе». Минчане забрали игрока по старой памяти – в 2018-м Шикавка положил 11 голов за «Слуцк» и заслужил вызов в сборную. Из-за неудачной попытки в Европе придется заново доказывать состоятельность, но Евгению не привыкать к вызовам: в 21 он умудрялся совмещать футбол с работой мерчендайзером и мебельщиком.

Кому болеть: поклонникам олдскула

Застал Зденека Земана и Феликса Магата? Тогда главный тренер минчан Сергей Гуренко – твой новый кумир. Экс-игрок московского «Локомотива» гоняет футболистов по высшему разряду. «Очень тяжелые нагрузки, честно. Завтрак выходил сразу после тренировки, яичница не переваривалась даже», – признался полузащитник «Динамо» Михаил Козлов. Гуренко не садист, просто сам тренировался пару месяцев в 1999-м под руководством Земана в «Роме».

«Шахтер» Солигорск

Кто такие: один из самых богатых клубов лиги и вечный претендент на золото

С 2010 года солигорский «Шахтер» не заканчивал чемпионат ниже третьей строчки. В этом сезоне тенденция вряд ли нарушится: состав пополнили игроки сборной, а тренером назначили Юрия Вернидуба, который выводил луганскую «Зарю в Лигу Европы. Год назад «Шахтер» тоже пробовал силы в этом турнире, но в третьем отборочном раунде «горняков» остановил «Торино».

За кем следить: Александр Гутор

Вратарь присоединился к клубу в межсезонье и сразу же получил капитанскую повязку. К 30 годам Гутор поиграл за всех главных конкурентов «Шахтера» – набранный опыт позволит ему неоднократно попасть в хайлайты лучших сэйвов года.

Кому болеть: фанатам «Боруссии» Дортмунд

Немецкий гранд и солигорский «Шахтер» связывают две вещи. Во-первых, оба клуба долгие годы практически не слезают с пьедестала, но не могут добраться до трофея. Во-вторых, шахты – важный имиджевый элемент обоих клубов: «Дортмунд» в этом сезоне играл в специальной форме угольного цвета, а футболисты «Шахтера» получали под землей бронзовые медали за 2019 год.

«Энергетик-БГУ»

Кто такие: дерзкие андердоги

Команда с необычным названием относится к центру олимпийского резерва по футболу Белорусского государственного университета. В прошлом году «Энергетик» вернулся в элиту после 15 лет отсутствия и ненадолго подарил чемпионату новую звезду. Настреляв 18 мячей, молодой Илья Шкурин укатил в ЦСКА.

За кем следить: Жасур Яхшибоев

Похоже, в этом сезоне просторы союзного государства будет рвать не только Эльдор Шомуродов из «Ростова». В первом туре белорусского чемпионата арендованный у «Пахтакора» Яхшибоев дважды казнил БАТЭ и сделал это очень красиво. На дубль у семерки «Энергетика» ушло 8 минут.

Кому болеть: ценителям минора

Белорусский чемпионат сам по себе не мажор, но поляна «РЦОП-БГУ» – отдельный вид искусства. На домашнем стадионе «Энергетика» только одна трибуна, а совсем рядом с ареной расположены автодром, детская коробка (в ней разминаются запасные) и пустырь. Недалеко протекает река Мышка – лепота.

«Слуцк»

Кто такие: середняки в подвешенном состоянии

Команда из одноименного города не опускалась ниже 12-го места с 2014 года, но финансовые проблемы могут вызвать понижение в классе. Раньше клуб существовал при поддержке местного сахарного комбината, но лавочку прикрыли в начале года – руководителей заводов по стране обвинили в коррупции.

За кем следить: африканцы

В составе «Слуцка» можно найти четырех темнокожих парней, три из которых – клиенты агента Дмитрия Селюка. А вдруг там новый Яя Туре?

Кому болеть: ностальгирующим геймерам

На левом фланге обороны «Слуцка» носится 35-летний Виталий Трубило. В FIFA 11 его за сущие копейки можно было купить у чешского клуба «Богемианс». В игре футболист прокачивался до рейтинга 70+ и благодаря специалистам EA Sports успешно занимал любую позицию в полузащите.

«Ислочь»

Кто такие: обладатели еврокубковых медалей

«Ислочь» появилась в 2007 году в деревне Новоселье, а уже в 2013-м познала первый международный триумф. Команда из Минского района приняла участие в Кубке регионов – любительском турнире под эгидой УЕФА – и заняла третье место. После этого успеха «Ислочь» продолжила восхождение: пригласила ветерана Александра Глеба и закончила сезон-2019 на пятом месте.

За кем следить: Момо Янсане

Этот гвинейский нападающий попал в «Ислочь» в прошлом году. 22-летний форвард оформил 11 голов (больше всех в команде) и красиво открыл новый сезон – в первом туре пострадал «Неман». Возможно, на наших глазах рождается новый Садио Мане.

Кому болеть: почитателям качественного саунда

Во время матчей «Ислочи» на трибунах отжигает баянист. Мужчина обеспечивает матчи любимой команды колоритным саундтреком – это выглядит очень эпично. Доставляет еще и тот факт, что когда-то давно баянист преподавал в школе историю главному тренеру «Ислочи» Виталию Жуковскому.

«Смолевичи»

Кто такие: экспериментаторы

Клуб во второй раз вступает в Высшую лигу и делает это со смелым проектом: в команде лишь четыре футболиста не из Белоруссии (первый показатель в чемпионате) и 13 игроков, которые попадают под категорию U-23.

За кем следить: Константин Котов

Воспитанник питерского «Зенита» пришел в команду этой зимой из ПФЛ – третьего дивизиона России. Парню 21 год, он играет в опорной зоне и на краю защиты. «Смолевичи» могут стать для Котова трамплином в футбол более высокого уровня. Потенциал есть: Константин прошел через молодежные сборные России разных возрастов и вместе с Федором Чаловым участвовал в чемпионате мира U-17.

Кому болеть: фанатам «Шальке»

Ребрендинг приблизил «Смолевичи» к команде из Гельзенкирхена.

«Славия» Мозырь

Кто такие: раненые звери

Во второй половине 90-х и начале 2000-х «Славия» была в топе белорусского футбола. Команда из «Мозыря» по два раза брала золото и серебро чемпионата, дважды выигрывала Кубок страны. Сейчас больше воспринимается как команда-лифт, но помнит свою историю и показывает зубы.

За кем следить: Юрий Недашковский

За этим футболистом можно следить не только в играх чемпионата, но и на YouTube. Защитник выкладывает видео с рекомендациями по восстановлению от разных повреждений. На канал подписано больше 40 тысяч человек, а самое популярное видео набрало 1,4 млн просмотров. Колокольчик, палец вверх – вот это все.

Кому болеть: верующим в систему технико-тактических действий

Александр БубновOther Agency

Помнишь Александра Бубнова и его эмоциональную аналитику? В 1997-м это приходилось терпеть игрокам «Славии». Так совпало, что один из важнейших этапов в истории «Славия» провела под руководством экс-защитника сборной СССР. Из главных моментов в белорусской карьере Бубнова – проигрыш «Олимпиакосу» во втором отборочном раунде ЛЧ (2:7) и неожиданный выход в стартовом составе на кубковый матч против минского «Динамо».

А еще:

Во втором по силе дивизионе играют «Крумкачы» – самый необычный клуб в истории белфутбола. В 2014-м любители из Минска основали клуб и за два года вывели его в элиту. В Высшей лиге команда обыгрывала грандов и завоевывала болельщиков грамотным пиаром – за «Крумкачы» переживал даже всемирно известный композитор. В 2017-м клуб лишили лицензии из-за долгов, но он возродился и стремится к возвращению в вышку.

Тексты Ильи Яшинина про легенд, которых подарил миру белорусский чемпионат:

В «Милане» играл белорус. Он делил комнату с Роналду и спас карьеру Конте

«Если выйду на поле «Эмирейтс», у меня будут особые чувства». Каким был Александр Глеб в «Арсенале»

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