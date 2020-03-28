Бразильский защитник брестского «Руха» Жоао Вильям признался, что чувствует себя напуганным из-за продолжения чемпионата Белоруссии, несмотря на пандемию коронавируса.

«Предпочел бы, чтобы чемпионат остановили, я чувствую себя немного напуганным. Во время матчей не волнуюсь, но сразу после финального свистка думаю: «Не заразился ли я?»

Родители и жена постоянно звонят из Бразилии и просят не выходить из отеля. Проблема в том, что здесь все очень тихо. Люди на улицах ведут себя так, будто ничего не происходит, никто не носит маски. Агент сказал, что чемпионат могут остановить после второго тура. Надеюсь, здесь не слишком опасно. Я волнуюсь, моя семья тоже. Лучшее решение для меня и всеобщего здоровья – остановить чемпионат», – цитирует Вильяма UOL.

Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, который не приостановили. На матчи допускают зрителей.

На данный момент в Белоруссии зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом.

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