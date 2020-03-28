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Исландский Тор из БАТЭ положил изящнейший мяч в стиле Роббена
Но команда из Борисова все равно проиграла.
БАТЭ в матче второго тура чемпионата Белоруссии на выезде уступил команде «Славия-Мозырь» со счетом 1:2.
Счет в игре открыл игрок команды из Борисова Виллюм Тор Виллюмсон – исландец отлично пошел в дриблинг и сочно пробил в дальнюю девятку. Такому голу позавидует даже завершивший карьеру Арьен Роббен!
- После двух туров на счету БАТЭ 0 очков, команда занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
- В прошлом сезоне БАТЭ впервые за 13 лет не стал чемпионом Белоруссии – титул завоевало минское «Динамо».
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