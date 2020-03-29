Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал отношение к трансляциям чемпионата Белоруссии в России.

«В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нет. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду.

Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР – Бразилия. Покажите Кубок вызова-1979 по хоккею.

Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз?» – сказал Колосков в интервью RT.

Трансляции чемпионата Белоруссии стартовали на русском телевидении с 20 марта.

Высшая лига Белоруссии – вероятно, единственное спортивное соревнование в мире, которое не прервано из-за пандемии коронавируса.

Дерзкий чемпион из Бреста, БАТЭ – местный «Ювентус». За кого болеть в чемпионате Белоруссии

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