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Колосков: «Чемпионат Белоруссии – какая-то порнография. Зачем смотреть БАТЭ или моз-воз?»
Экс-главе РФС не понравились игры «Слуцка» и «Динамо-Брест».
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказал отношение к трансляциям чемпионата Белоруссии в России.
«В пятницу я попытался посмотреть два матча. Это какая-то порнография, чушь. Ни зрителей, ни мастерства, ничего нет. А мы на центральном телевидении показываем эту ерунду.
Раньше на ТВ была рубрика «Герои спорта». Так покажите этих героев! Покажите финал олимпийского футбольного турнира в Сеуле в 1988-м СССР – Бразилия. Покажите Кубок вызова-1979 по хоккею.
Зачем мне смотреть БАТЭ или какой-то моз-воз?» – сказал Колосков в интервью RT.
- Трансляции чемпионата Белоруссии стартовали на русском телевидении с 20 марта.
- Высшая лига Белоруссии – вероятно, единственное спортивное соревнование в мире, которое не прервано из-за пандемии коронавируса.
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