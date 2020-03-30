В США полюбили «Слуцк»: записали гимн, называют себя фан-клубом проституток, а тренера – сутенером

В мире продолжают внимательно следить за чемпионатом Белоруссии, пока другие первенства ушли на паузу.

На этот раз внимание поклонников спорта привлек клуб «Слуцк», название которого по-английски пишется так: Slutsk («slut» переводится с английского как «шлюха»). Дошло до того, что некий житель Нью-Йорка записал импровизированный гимн «Слуцка». Послушайте – звучит довольно бодро.

А в фейсбук-группе «Слуцка» на английском языке творится настоящее безумие: главного тренера команды Виталия Павлова называют «сутенером» (Pimp) и «королем шлюх» (King of the Sluts).

«Может, мне кто-нибудь объяснит, почему матч великого «Слуцка» против «Бреста» (здесь игра слов: «Брест» – «Динамо-Брест» и Breast – грудь) не был самым ожидаемым в году?» – написал один из новых рекрутов в среде фанатов «Слуцка».

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«На матче было всего 50 человек. В следующем сезоне «Шлюхам» понадобится стадион на 100 тысяч», – ответил другой болельщик.

«Мне стыдно, но я скрываю от своей подруги, насколько сильно я люблю «Слуцк», – написал еще один фанат. «Не могу дождаться, когда мне придет выплата из бюджета. Тогда я смогу потратить 1200 долларов на «Слуцк» [шлюх] в Белоруссии», – добавил другой поклонник, по всей видимости, житель Америки.

Главным врагом разросшаяся фан-группа «Слуцка» единодушно признала футбольный клуб «Динамо-Грудь».

«Динамо-Грудь» – чемпион прошлого сезона в Белоруссии. Команда прервала 13-летнюю гегемонию БАТЭ.

После двух туров нового чемпионата на счету «Слуцка» три очка (одна победа, одно поражение).

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