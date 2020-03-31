Иностранный фан-клуб белорусского «Слуцка» планирует сбор средств в поддержку команды, имеющей финансовые проблемы.

Представители фан-клуба уже пытались продавать мерч, но удалили ссылки, чтобы не иметь проблем с авторским правом и не получить иск за незаконное использование клубного логотипа.

«Мы связались с клубом напрямую, чтобы организовать продажу некоторых товаров и получить разрешение на собственное производство и сбор средств для «Слуцка» через официальную платформу. Эта группа была создана всего неделю назад, и прирост подписчиков абсолютно сумасшедший. Пожалуйста, наберитесь терпения и дайте нам немного времени на организацию официальных мероприятий», – написал глава фан-клуба Шейн Робинсон.

Название команды созвучно с английским словом «slut» (шлюха) – поэтому американцы проявили интерес к белорусскому клубу.

Чемпионат Белоруссии – единственная футбольная лига в Европе, не остановленная из-за пандемии коронавируса.

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