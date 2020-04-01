Фанаты гродненского «Немана» отказались посещать матчи команды из-за объявленной в мире пандемии коронавируса, несмотря на то, что чемпионат Белоруссии продолжается. Они призвали болельщиков других белорусских клубов последовать их примеру.

«Мы, болельщики ФК «Неман», хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны. Мы осознаем, что нам «кто-то врет», и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное – здоровье наших граждан.

Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких. Мы также призываем АБФФ (Федерацию футбола Белоруссии) под руководством Базанова наконец набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире. Желаем всем здоровья, не болейте! Берегите себя и своих близких!» – приводит обращение гродненцев Sport.tut.by.

Из всех европейских лиг футбол продолжается только в Белоруссии.

Президент страны Александр Лукашенко не считает нужным законодательно вводить нормы против распространения коронавируса.

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