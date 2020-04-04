Генеральный секретарь Белорусской футбольной федерации Сергей Жардецкий считает, что нет причин для приостановки чемпионата Белоруссии.

«Мы анализируем ситуацию ежедневно. Полностью доверяем нашей системе здравоохранения, и в настоящее время нет причин останавливать чемпионат. Мы понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но, посоветовавшись с властями Белоруссии, мы считаем, что на данный момент наша лига может продолжаться», – цитирует функционера ESPN.

Чемпионат Белоруссии – последний европейский высший дивизион, не приостановленный из-за пандемии.

После двух туров таблицу возглавляет «Минск».

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