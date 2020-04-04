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Генсек Белорусской ФА: «Нет причин останавливать лигу»
Функционер считает, что все будут здоровы.
Генеральный секретарь Белорусской футбольной федерации Сергей Жардецкий считает, что нет причин для приостановки чемпионата Белоруссии.
«Мы анализируем ситуацию ежедневно. Полностью доверяем нашей системе здравоохранения, и в настоящее время нет причин останавливать чемпионат. Мы понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но, посоветовавшись с властями Белоруссии, мы считаем, что на данный момент наша лига может продолжаться», – цитирует функционера ESPN.
- Чемпионат Белоруссии – последний европейский высший дивизион, не приостановленный из-за пандемии.
- После двух туров таблицу возглавляет «Минск».
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