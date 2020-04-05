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Reuters: чемпионат Белоруссии продал права на трансляцию уже в 10 стран
В стране не собираются останавливать футбол.
Чемпионат Белоруссии не только не страдает от пандемии, но и зарабатывает на ней.
Почти все крупные футбольные турниры закрыты на карантин, но в стране уверены, что причин следовать примеру пока нет. По информации Reuters, Федерация футбола Беларуси уже заключила сделки по продаже прав на телетрансляции более чем в 10 стран, включая Россию, Израиль, Индию и Болгарию.
- Чемпионат Белоруссии – последний европейский высший дивизион, не приостановленный из-за пандемии.
- После двух туров таблицу возглавляет «Минск», который в воскресенье играет с «Энергетиком».
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