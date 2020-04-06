Getty Images
«Игра большинства богатейших команд РПЛ – извращение». В Белоруссии ответили Колоскову
Футбольный агент из Белоруссии заступился за родной чемпионат.
Белорусский футбольный агент Валерий Исаев ответил почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который сравнил чемпионат Белоруссии с порнографией.
«Пусть Колосков покажет хоть близко такую команду в РПЛ. Вдесятером не меняли схему, выпустили на замену игрока атаки – и добили! Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ – извращение», – написал Исаев, приложив скрин матча третьего тура чемпионата Белоруссии «Энергетик-БГУ» – «Минск» (2:0).
- Чемпионат Белоруссии – единственный турнир в Европе, который не приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- После трех туров «Энергетик-БГУ» единолично возглавляет турнирную таблицу с тремя победами – в том числе над БАТЭ.
Колосков: «Чемпионат Белоруссии – какая-то порнография. Зачем смотреть БАТЭ или моз-воз?»