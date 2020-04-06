Белорусский футбольный агент Валерий Исаев ответил почетному президенту РФС Вячеславу Колоскову, который сравнил чемпионат Белоруссии с порнографией.

«Пусть Колосков покажет хоть близко такую команду в РПЛ. Вдесятером не меняли схему, выпустили на замену игрока атаки – и добили! Если футбол этих мальчишек порнография, то игра большинства богатейших команд РПЛ – извращение», – написал Исаев, приложив скрин матча третьего тура чемпионата Белоруссии «Энергетик-БГУ» – «Минск» (2:0).

Чемпионат Белоруссии – единственный турнир в Европе, который не приостановлен из-за пандемии коронавируса.

После трех туров «Энергетик-БГУ» единолично возглавляет турнирную таблицу с тремя победами – в том числе над БАТЭ.

Колосков: «Чемпионат Белоруссии – какая-то порнография. Зачем смотреть БАТЭ или моз-воз?»

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