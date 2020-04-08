«Славия-Мозырь» оказалась сильнее БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Белоруссии – 1:0.

Во время игры один из фанатов «Славии» взял в руки плакат со следующими словами: «Роналду, Месси. Никакого «Юве», никакой «Барсы». Добро пожаловать в «Славию-Мозырь».

Единственный мяч в прошедшей игре забил украинский полузащитник Юрий Пантя.

Ответный матч команды проведут 29 апреля.

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