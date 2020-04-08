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На матче Кубка Белоруссии появился плакат с приглашением Месси и Роналду
Белоруссия продолжает создавать футбольную повестку.
«Славия-Мозырь» оказалась сильнее БАТЭ в первом полуфинальном матче Кубка Белоруссии – 1:0.
Во время игры один из фанатов «Славии» взял в руки плакат со следующими словами: «Роналду, Месси. Никакого «Юве», никакой «Барсы». Добро пожаловать в «Славию-Мозырь».
- Единственный мяч в прошедшей игре забил украинский полузащитник Юрий Пантя.
- Ответный матч команды проведут 29 апреля.
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