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«Нет такой темы!» Замглавы белорусской федерации отказался обсуждать с журналистом коронавирус
В Белоруссии упорно не признают проблему.
Заместитель председателя ассоциации футбола Белоруссии (АБФФ) Юрий Вергейчик отказался обсуждать с медиа ситуацию с распространением коронавируса.
«Я же знаю: коронавирус. Нет такой темы!» – заявил Вергейчик, когда к нему подошел журналист телеканала «Беларусь 5». Tribuna.com сообщает, что после попытки задать вопрос чиновник ушел.
- Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир, который продолжается, несмотря на распространение коронавируса и отказ большинства болельщиков приходить на стадионы.
- После трех туров единолично лидирует «Энергетик-БГУ».
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