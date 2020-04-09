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«Нет такой темы!» Замглавы белорусской федерации отказался обсуждать с журналистом коронавирус

«Нет такой темы!» Замглавы белорусской федерации отказался обсуждать с журналистом коронавирус
Eurosport

3 ч. назад

В Белоруссии упорно не признают проблему.

Заместитель председателя ассоциации футбола Белоруссии (АБФФ) Юрий Вергейчик отказался обсуждать с медиа ситуацию с распространением коронавируса.

«Я же знаю: коронавирус. Нет такой темы!» – заявил Вергейчик, когда к нему подошел журналист телеканала «Беларусь 5». Tribuna.com сообщает, что после попытки задать вопрос чиновник ушел.

  • Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир, который продолжается, несмотря на распространение коронавируса и отказ большинства болельщиков приходить на стадионы.
  • После трех туров единолично лидирует «Энергетик-БГУ».

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