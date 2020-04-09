Заместитель председателя ассоциации футбола Белоруссии (АБФФ) Юрий Вергейчик отказался обсуждать с медиа ситуацию с распространением коронавируса.

«Я же знаю: коронавирус. Нет такой темы!» – заявил Вергейчик, когда к нему подошел журналист телеканала «Беларусь 5». Tribuna.com сообщает, что после попытки задать вопрос чиновник ушел.

Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир, который продолжается, несмотря на распространение коронавируса и отказ большинства болельщиков приходить на стадионы.

После трех туров единолично лидирует «Энергетик-БГУ».

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