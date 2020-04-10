Брестское «Динамо» оригинально решает проблемы с заполняемостью трибун – на матч против «Шахтера» (2:0) людей заменили манекенами.

Как выяснилось, в отсутствие альтернатив фанаты со всего мира проявляют интерес к местному футболу, и клуб этим воспользовался: в продаже появились виртуальные билеты на матч по цене в 67 белорусских рублей – это чуть больше 2 тысяч российских. «На одной из трибун ОСК «Брестский» собралось более трех десятков болельщиков из разных стран: России, Великобритании, ОАЭ, Узбекистана, Ирана и др», – говорится в сообщении на сайте клуба.

Клуб и дальше планирует реализовывать виртуальные проходки. Вот тут можно купить билет на матч против «Ислочи».

Клуб отметил, что часть заработанных средств пойдет на борьбу с коронавирусом.

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