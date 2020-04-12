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Бразилец из «Торпедо БелАЗ» ювелирным ударом приговорил «Энергетик» к первому поражению

Бразилец из «Торпедо БелАЗ» ювелирным ударом приговорил «Энергетик» к первому поражению
Eurosport

4 ч. назад

Минский клуб больше не непобедим.

«Торпедо-БелАЗ» в четвертом туре чемпионата Белоруссии нанесло первое поражение «Энергетику-БГУ».

На 55-й минуте счет открыл Андрей Хачатурян, а спустя 11 минут преимущество хозяев удвоил бразильский полузащитник Габриэль Рамос. Футболист послал мяч по красивой траектории, находясь в нескольких метрах от штрафной площадки.

  • «Торпедо» сравнялось с «Энергетиком» по очкам – после четырех игр команды имеют по 9 баллов.
  • За остаток четвертого тура лидеров могут догнать «Минск», «Ислочь» и «Славия».

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