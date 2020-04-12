«Торпедо-БелАЗ» в четвертом туре чемпионата Белоруссии нанесло первое поражение «Энергетику-БГУ».

На 55-й минуте счет открыл Андрей Хачатурян, а спустя 11 минут преимущество хозяев удвоил бразильский полузащитник Габриэль Рамос. Футболист послал мяч по красивой траектории, находясь в нескольких метрах от штрафной площадки.

«Торпедо» сравнялось с «Энергетиком» по очкам – после четырех игр команды имеют по 9 баллов.

За остаток четвертого тура лидеров могут догнать «Минск», «Ислочь» и «Славия».

Брестское «Динамо» решило проблему с заполняемостью трибун, рассадив манекены с лицами людей

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере