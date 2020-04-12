БАТЭ приехал в Минск и разгромил одноименный клуб – 3:0.

На 26-й минуте борисовчане показали чудеса комбинационной игры на левом фланге, и после подачи через всю штрафную Драгун первым касанием послал мяч в пустой угол.

Еще через несколько минут Сорока удвоил преимущество гостей – замкнул идеальный прострел на дальней штанге.

Во втором тайме БАТЭ издевательски добил соперника. На 62-й минуте Нехайчик подал угловой, кипер хозяев махнул мимо мяча и позволил Павлу записать на свой счет сухой лист.

БАТЭ перед этим матчем занимал 12-ю строчку чемпионата.

Лидирует в лиге «Торпедо-БелАЗ».

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