«Иди в «Славию». На матче чемпионата Белоруссии вывесили баннер о Дзюбе
Он даже не оскорбительный.
На матче четвертого тура чемпионата Белоруссии между мозырской «Славией» и брестским «Рухом» появился баннер, посвященный нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.
Небольшой плакат развернул болельщик «Славии». На баннере было написано: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию!»
- Матч завершился со счетом 0:0.
- Вероятно текст баннера – отсылка к оскорбительной кричалке «Дзюба, ты нас слышишь? Иди на *** (хрен)», которую придумали фанаты «Спартака» осенью 2019 года.
Гениальный командный гол и сухой лист – чемпионат Белоруссии ядерно развлекает планету