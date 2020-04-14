На матче четвертого тура чемпионата Белоруссии между мозырской «Славией» и брестским «Рухом» появился баннер, посвященный нападающему «Зенита» и сборной России Артему Дзюбе.

Небольшой плакат развернул болельщик «Славии». На баннере было написано: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию!»

Матч завершился со счетом 0:0.

Вероятно текст баннера – отсылка к оскорбительной кричалке «Дзюба, ты нас слышишь? Иди на *** (хрен)», которую придумали фанаты «Спартака» осенью 2019 года.

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