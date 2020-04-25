Кот на матче чемпионата Белоруссии
Фото: Other Agency
Пушистый тоже соскучился по футболу.
В матче шестого тура чемпионата Белоруссии между клубом «Смолевичами» и минским «Динамо» на поле прорвался очень упитанный кот (или беременная кошка).
В первом тайме животное вышло на поле, но болбой унес его за пределы игровой зоны. Во втором тайме кот вернулся, улегся на бровке и следил за игрой.
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- Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не приостановленный из-за пандемии коронавируса.
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