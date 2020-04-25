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Очень упитанный кот пробрался на поле в чемпионате Белоруссии и вернулся, когда его унес болбой

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Кот на матче чемпионата БелоруссииКот на матче чемпионата Белоруссии

Кот на матче чемпионата Белоруссии

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
через минута

Пушистый тоже соскучился по футболу.

В матче шестого тура чемпионата Белоруссии между клубом «Смолевичами» и минским «Динамо» на поле прорвался очень упитанный кот (или беременная кошка).

В первом тайме животное вышло на поле, но болбой унес его за пределы игровой зоны. Во втором тайме кот вернулся, улегся на бровке и следил за игрой.

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