Екатерина Комаровская – жена футболиста Дмитрия Комаровского (фото, инстаграм)
Фото: Eurosport
Комаровские – очень эффектная пара.
Дмитрий Комаровский когда-то поиграл за БАТЭ, московское «Торпедо» и «Ротор» и даже вызывался в сборную Белоруссии. Последние годы он выступает за «Ислочь». Свою главную победу Дмитрий одержал не на поле – с 2013 года он женат на Екатерине Комаровской.
Девушка сотрудничает с NL International, много путешествует и совершенно не стесняется демонстрировать свою фигуру.
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