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Брутальный игрок «Ислочи» счастливо женат. Его супруга легко может популяризировать лигу Белоруссии

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Екатерина Комаровская – жена футболиста Дмитрия Комаровского (фото, инстаграм)Екатерина Комаровская – жена футболиста Дмитрия Комаровского (фото, инстаграм)

Екатерина Комаровская – жена футболиста Дмитрия Комаровского (фото, инстаграм)

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 44 минут

Комаровские – очень эффектная пара.

Дмитрий Комаровский когда-то поиграл за БАТЭ, московское «Торпедо» и «Ротор» и даже вызывался в сборную Белоруссии. Последние годы он выступает за «Ислочь». Свою главную победу Дмитрий одержал не на поле – с 2013 года он женат на Екатерине Комаровской.

Девушка сотрудничает с NL International, много путешествует и совершенно не стесняется демонстрировать свою фигуру.

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