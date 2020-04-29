Комаровские – очень эффектная пара.

Дмитрий Комаровский когда-то поиграл за БАТЭ, московское «Торпедо» и «Ротор» и даже вызывался в сборную Белоруссии. Последние годы он выступает за «Ислочь». Свою главную победу Дмитрий одержал не на поле – с 2013 года он женат на Екатерине Комаровской.

Девушка сотрудничает с NL International, много путешествует и совершенно не стесняется демонстрировать свою фигуру.

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