«Рома» назвала белорусский «Слуцк» командой недели

«Слуцк»
Фото: Getty Images
«Слуцк» шагает по миру.
Пресс-служба итальянской «Ромы» назвала белорусский «Слуцк» командой недели и призвала поддержать футболистов в дерби против минского «Динамо».
«Наша команда недели – ФК «Слуцк». Команда из-под Минска лидирует в таблице чемпионата Белоруссии, единственной активной лиги в Европе. Вокруг «Слуцка» во время пандемии коронавируса сложился целый культ. В это воскресенье у них дерби с «Динамо» из Минска!» – говорится в твиттере римлян.
Чемпионат Белоруссии
Очень упитанный кот пробрался на поле в чемпионате Белоруссии и вернулся, когда его унес болбой
25/04/2020 В 05:47
- «Слуцк» заинтересовал иностранных болельщиков, так как название созвучно с английским словом «шлюха».
- «Слуцк» лидирует в турнирной таблице чемпионата Белоруссии после шести туров.
В США полюбили «Слуцк»: записали гимн, называют себя фан-клубом проституток, а тренера – сутенером
Подписывайся на нас в твиттере
Чемпионат Белоруссии
Американские фанаты «Слуцка» начнут сбор средств в поддержку клуба
31/03/2020 В 10:11
Чемпионат России
Кокорин – об интересе трех итальянских клубов: «Я бы в «Рому» хотел»
25/04/2020 В 07:12