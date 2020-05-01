«Рома» назвала белорусский «Слуцк» командой недели

«Слуцк» шагает по миру.

Пресс-служба итальянской «Ромы» назвала белорусский «Слуцк» командой недели и призвала поддержать футболистов в дерби против минского «Динамо».

«Наша команда недели – ФК «Слуцк». Команда из-под Минска лидирует в таблице чемпионата Белоруссии, единственной активной лиги в Европе. Вокруг «Слуцка» во время пандемии коронавируса сложился целый культ. В это воскресенье у них дерби с «Динамо» из Минска!» – говорится в твиттере римлян.

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«Слуцк» лидирует в турнирной таблице чемпионата Белоруссии после шести туров.

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