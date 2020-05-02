Белорусским футболистам запретили обсуждать приостановку чемпионата

Но меры предосторожности все равно соблюдают.

Защитник «Витебска» Олег Карамушка признался, что тренеры запрещают футболистам обсуждать возможную приостановку чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на распространение в стране коронавируса.

«Поначалу были разговоры о приостановке чемпионата Белоруссии, но потом они поутихли. Тренеры сказали нам прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности – в раздевалке чаще дезинфицируем руки. Также договорились, что пока обойдемся без рукопожатий.

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После тренировок большую часть времени мы проводим дома, никуда почти не выходим. Если в маркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины, самостоятельно, без указаний властей, ограничили время своей работы до семи вечера. В остальном Витебск, как и прежде, живет обычной жизнью», – цитирует 36-летнего Карамушку Metaratings.

«Витебск» после шести туров идет на шестом месте, отставая на три очка от лидирующего «Слуцка».

Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, который не приостановили из-за коронавируса.

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