Футбол
Чемпионат Белоруссии

Белорусским футболистам запретили обсуждать приостановку чемпионата

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Чемпионат Белоруссии

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Но меры предосторожности все равно соблюдают.

Защитник «Витебска» Олег Карамушка признался, что тренеры запрещают футболистам обсуждать возможную приостановку чемпионата Белоруссии, который продолжается, несмотря на распространение в стране коронавируса.

«Поначалу были разговоры о приостановке чемпионата Белоруссии, но потом они поутихли. Тренеры сказали нам прекратить обсуждать эту тему в раздевалке, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Но в то же время наставники просят соблюдать меры предосторожности – в раздевалке чаще дезинфицируем руки. Также договорились, что пока обойдемся без рукопожатий.

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После тренировок большую часть времени мы проводим дома, никуда почти не выходим. Если в маркет за продуктами, то в маске. Некоторые кафе и магазины, самостоятельно, без указаний властей, ограничили время своей работы до семи вечера. В остальном Витебск, как и прежде, живет обычной жизнью», – цитирует 36-летнего Карамушку Metaratings.

  • «Витебск» после шести туров идет на шестом месте, отставая на три очка от лидирующего «Слуцка».
  • Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, который не приостановили из-за коронавируса.

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