Жан-Морель Поэ
Фото: Imago
Исключительно доброе любопытство.
Нападающий «Смолевичей» и сборной Кот-д’Ивуара Жан-Морель Поэ поделился впечатлениями от жизни в Белоруссии и заявил, что никогда не сталкивался с расизмом.
«Когда приехал в Жодино, была хорошая погода, поэтому сначала больше всего удивила еда. Очень много томатов, картошки, впервые попробовал котлеты, борщ. Особенно понравились картошка и котлеты. О Белоруссии до приезда ничего не слышал, но знал о России. Знал, что Москва – очень красивый город, а русские довольно злые. Так говорили по телевизору в Кот-д’Ивуаре.
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Близкие, конечно, переживали, что я так далеко уезжаю, но были готовы. Это футбольная жизнь. Тут очень добрые и спокойные люди, здороваются друг с другом. Бывало, попадались два-три пьяных человека, которые говорили плохие слова про меня, про цвет кожи. Но вы знаете, это алкаши. Поэтому это не важно.
Никакого расизма здесь не встречал. Иногда люди удивляются, почему я черный, но это не расизм, просто любопытство. Как-то бабушка подошла, попросила потрогать меня и спросила: «А почему грязь не смывается?» Сказал, что это генетика, мы такие с рождения. Она ответила, что первый раз видит черного человека. Но это все было по-доброму», – цитирует 23-летнего Поэ Sportbox.
- «Смолевичи» идут на предпоследнем месте чемпионата Белоруссии.
- Белорусская лига – единственный футбольный турнир в Европе, не приостановленный из-за пандемии коронавируса.
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