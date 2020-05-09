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Матч первой лиги чемпионата Белоруссии перенесен из-за подозрения на коронавирус у футболиста

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«Арсенал» Дзержинск

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Вот и у белорусов началось.

В чемпионате Белоруссии по футболу – первое подозрение на коронавирусную инфекцию у спортсмена.

Пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола сообщает, что по этой причине перенесен на более поздний срок матч четвертого тура первой лиги между «Гомелем» и «Арсеналом» из Дзержинска. Коронавирус подозревается у одного из футболистов «Арсенала».

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