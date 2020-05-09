Вот и у белорусов началось.

В чемпионате Белоруссии по футболу – первое подозрение на коронавирусную инфекцию у спортсмена.

Пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола сообщает, что по этой причине перенесен на более поздний срок матч четвертого тура первой лиги между «Гомелем» и «Арсеналом» из Дзержинска. Коронавирус подозревается у одного из футболистов «Арсенала».

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Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не приостановленный из-за пандемии.

На 8 мая в стране зафиксирован 21101 случай заражения и 121 смерть.

Белорусским футболистам запретили обсуждать приостановку чемпионата

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