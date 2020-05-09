«Арсенал» Дзержинск
Фото: Instagram
Вот и у белорусов началось.
В чемпионате Белоруссии по футболу – первое подозрение на коронавирусную инфекцию у спортсмена.
Пресс-служба Ассоциации белорусской федерации футбола сообщает, что по этой причине перенесен на более поздний срок матч четвертого тура первой лиги между «Гомелем» и «Арсеналом» из Дзержинска. Коронавирус подозревается у одного из футболистов «Арсенала».
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- Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не приостановленный из-за пандемии.
- На 8 мая в стране зафиксирован 21101 случай заражения и 121 смерть.
Белорусским футболистам запретили обсуждать приостановку чемпионата
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