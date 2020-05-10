«Неман» – «Рух»
Фото: Other Agency
«Неман» и «Рух» укрепили престиж чемпионата.
«Рух» обыграл «Неман» в выездном матче чемпионата Белоруссии – 4:2.
Половина мячей случилась после 67-й минуты, дождавшиеся зрители точно не были разочарованы. Гегам Кадимян получил мяч на правом фланге, сместился к центру и из-за пределов штрафной бахнул точно в угол.
Чемпионат Белоруссии
Матч первой лиги чемпионата Белоруссии перенесен из-за подозрения на коронавирус у футболиста
ДЕНЬ НАЗАД
«Рух» не расслабился и прикончил интригу. На 89-й минуте Георгий Андроник элегантно скопировал шедевр оппонента, но сделал это на левом краю штрафной.
- После восьми туров в чемпионате лидирует «Слуцк».
- Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не приостановленный из-за пандемии.
Брутальный игрок «Ислочи» счастливо женат. Его супруга легко может популяризировать лигу Белоруссии
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Чемпионат Белоруссии
Гениальный командный гол и сухой лист – чемпионат Белоруссии ядерно развлекает планету
12/04/2020 В 15:12
Чемпионат Белоруссии
«Иди в «Славию». На матче чемпионата Белоруссии вывесили баннер о Дзюбе
14/04/2020 В 05:20