«Неман» и «Рух» укрепили престиж чемпионата.

«Рух» обыграл «Неман» в выездном матче чемпионата Белоруссии – 4:2.

Половина мячей случилась после 67-й минуты, дождавшиеся зрители точно не были разочарованы. Гегам Кадимян получил мяч на правом фланге, сместился к центру и из-за пределов штрафной бахнул точно в угол.

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«Рух» не расслабился и прикончил интригу. На 89-й минуте Георгий Андроник элегантно скопировал шедевр оппонента, но сделал это на левом краю штрафной.

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