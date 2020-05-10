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В Белоруссии очередной триллер – перестрелка из шести голов и 2 шедевра в конце

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«Неман» – «Рух»

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
час назад

«Неман» и «Рух» укрепили престиж чемпионата.

«Рух» обыграл «Неман» в выездном матче чемпионата Белоруссии – 4:2.

Половина мячей случилась после 67-й минуты, дождавшиеся зрители точно не были разочарованы. Гегам Кадимян получил мяч на правом фланге, сместился к центру и из-за пределов штрафной бахнул точно в угол.

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«Рух» не расслабился и прикончил интригу. На 89-й минуте Георгий Андроник элегантно скопировал шедевр оппонента, но сделал это на левом краю штрафной.

  • После восьми туров в чемпионате лидирует «Слуцк».
  • Чемпионат Белоруссии – единственный футбольный турнир в Европе, не приостановленный из-за пандемии.

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