Момо Янсане, «Ислочь»
Фото: Getty Images
Делаем ставки, приостановят ли чемпионат Белоруссии.
В чемпионате Белоруссии, единственном футбольном турнире Европы, не отмененном из-за коронавируса, зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19.
«Информирую, что несколько членов нашего клуба больны корнавирусом, я желаю им здоровья. Хочу введения санитарных норм – хотя бы карантина на несколько дней. Да поможет нам бог!» – написал гвинейский легионер «Ислочи» Момо Янсане.
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Ранее был перенесен матч девятого тура между «Неманом» и «Минском» из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков столичного клуба.
- У «Ислочи» на 17 мая запланирована игра против минского «Динамо».
- Чемпионат Белоруссии не планировали приостанавливать в разгар пандемии.
Белорусским футболистам запретили обсуждать приостановку чемпионата
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