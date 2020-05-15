Делаем ставки, приостановят ли чемпионат Белоруссии.

В чемпионате Белоруссии, единственном футбольном турнире Европы, не отмененном из-за коронавируса, зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19.

«Информирую, что несколько членов нашего клуба больны корнавирусом, я желаю им здоровья. Хочу введения санитарных норм – хотя бы карантина на несколько дней. Да поможет нам бог!» – написал гвинейский легионер «Ислочи» Момо Янсане.

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Ранее был перенесен матч девятого тура между «Неманом» и «Минском» из-за подозрения на коронавирус у одного из игроков столичного клуба.

У «Ислочи» на 17 мая запланирована игра против минского «Динамо».

Чемпионат Белоруссии не планировали приостанавливать в разгар пандемии.

Белорусским футболистам запретили обсуждать приостановку чемпионата

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Чемпионат Белоруссии Матч первой лиги чемпионата Белоруссии перенесен из-за подозрения на коронавирус у футболиста 09/05/2020 В 11:39