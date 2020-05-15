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Легионер «Ислочи»: «Несколько членов нашего клуба больны корнавирусом, хочу введения карантина»

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Момо Янсане, «Ислочь»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
20 минут назад

Делаем ставки, приостановят ли чемпионат Белоруссии.

В чемпионате Белоруссии, единственном футбольном турнире Европы, не отмененном из-за коронавируса, зафиксированы первые случаи заболевания COVID-19.

«Информирую, что несколько членов нашего клуба больны корнавирусом, я желаю им здоровья. Хочу введения санитарных норм – хотя бы карантина на несколько дней. Да поможет нам бог!» – написал гвинейский легионер «Ислочи» Момо Янсане.

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  • У «Ислочи» на 17 мая запланирована игра против минского «Динамо».
  • Чемпионат Белоруссии не планировали приостанавливать в разгар пандемии.

Белорусским футболистам запретили обсуждать приостановку чемпионата

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