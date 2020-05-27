Белорусский клуб обрадовался именитому фанату.

Российский телеведущий Иван Ургант получил подарки от белорусского футбольного клуба «Ислочь». Ранее Иван в эфире «Вечернего Урганта» заявил, что в период самоизоляции начал болеть как раз за «Ислочь».

Урганту подарили мяч с автографами игроков белорусской команды, а также атрибутику клуба. Иван покрутил мяч в руках и даже назвал ряд футболистов, определив их как золотой состав «Ислочи».

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Чемпионат Белоруссии, в отличие от большинства европейских первенств, не уходил на паузу из-за пандемии коронавируса.

«Ислочь» после 10 туров занимает шестую строчку в турнирной таблице.

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