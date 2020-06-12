Футболисты киевского «Динамо» чуть не устроили поножовщину.

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о конфликте с бывшим одноклубником по киевскому «Динамо» Александром Алиевым.

«Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Валентин Белькевич, царство ему небесное, тогда еще был в «Динамо», и Макс Шацких. И вот играем мы пара на пару. Понятно, открыли «Сан Мигель»… И они нас утюжат жестко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз где-то под сто отжались. Сидим, друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаем – тыщ-тыщ друга по бороде.

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Парни нас разнимают: «Кенты, вы что творите?» Мы такие – так, ладно, кент. Руки пожали, опять сели, сейчас порвем. Так ни разу и не выиграли. Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава богу, что не было никакой поножовщины», – рассказал 35-летний Милевский на ютьюб-канале.

Милевский играл за киевское «Динамо» с 2002 года по 2013-й.

Сейчас он выступает за «Динамо Брест» в чемпионате Белоруссии.

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