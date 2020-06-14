Гол Евгения Шикавки
Фото: Twitter
Фантастическая координация!
Болельщики подзабыли о чемпионате Белоруссии с возвращением футбола в Германии, Италии и Испании, но совершенно зря.
Нападающий минского «Динамо» Евгений Шикавка положил потрясающий мяч ножницами в ворота «Славии-Мозырь». 27-летний форвард получил скидку от партнера и слету фантастически извернулся в воздухе, став автором шедевра.
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- Гол Шикавки стал единственным в матче.
- В чемпионате Белоруссии продолжается 13-й тур, турнирную таблицу возглавляет БАТЭ.
В Белоруссии очередной триллер – перестрелка из шести голов и 2 шедевра в конце
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