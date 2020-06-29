Футболист «Немана» дважды подыграл себе пяткой и рванул в атаку – покажите это Кришу и Лео

Георгий Кантария продемонстрировал футбольную магию в чемпионате Белоруссии.

Грузинский футболист гродненского «Немана» Георгий Кантария продемонстрировал впечатляющий дриблинг в матче 15-го тура чемпионата Белоруссии против брестского «Динамо».

23-летний защитник на своей половине поля обвел соперника, сперва подыграв себе пяткой правой ноги, а затем левой пяткой скинув мяч партнеру. Кантария снова получил пас, побежал к воротам, но неподалеку от штрафной его срубили.

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«Неман» выиграл у действующего чемпиона со счетом 1:0.

Команда из Гродно идет на третьем месте с четырехочковым отставанием от БАТЭ, имея игру в запасе.

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