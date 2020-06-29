Футболист «Немана» дважды подыграл себе пяткой и рванул в атаку – покажите это Кришу и Лео

Дриблинг Георгия Кантарии
Фото: Instagram
Георгий Кантария продемонстрировал футбольную магию в чемпионате Белоруссии.
Грузинский футболист гродненского «Немана» Георгий Кантария продемонстрировал впечатляющий дриблинг в матче 15-го тура чемпионата Белоруссии против брестского «Динамо».
23-летний защитник на своей половине поля обвел соперника, сперва подыграв себе пяткой правой ноги, а затем левой пяткой скинув мяч партнеру. Кантария снова получил пас, побежал к воротам, но неподалеку от штрафной его срубили.
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- «Неман» выиграл у действующего чемпиона со счетом 1:0.
- Команда из Гродно идет на третьем месте с четырехочковым отставанием от БАТЭ, имея игру в запасе.
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