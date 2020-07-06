Коронавирусом заболели 11 футболистов брестского «Динамо», включая Милевского, и 3 игрока «Городеи»

COVID-19 мощно взялся за чемпионат Белоруссии.

Вспышка коронавируса официально зафиксирована в двух клубах чемпионата Белоруссии, который не был приостановлен из-за пандемии.

Заражение подтверждено у нескольких игроков основного состава действующего чемпиона – брестского «Динамо». По информации Tribuna.com, общее число заболевших достигло 16 человек. Источник сообщает, что это 11 футболистов, включая Артема Милевского и Евгения Хачериди, и пять человек из обслуживающего персонала. Три игрока находятся в больнице.

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«Да, действительно, в команде есть заболевшие, – заявил генеральный директор Сергей Воробьев. – Несколько игроков основного состава проходят обследование. У них взяты тесты на коронавирус. Впрочем, результатов тестов пока нет. Поэтому делать какие-либо выводы рано. Атмосфера в команде здоровая и позитивная. Мы строго соблюдаем все рекомендации Минздрава.

Что же касается отсутствия на поле некоторых игроков основного состава, то причина очевидна – травмы и наличие штрафных карточек. Кроме того, если вы следили за игрой дубля, то видели, что клуб сделал некоторые перестановки и обновил второй состав, пополнив его молодыми и талантливыми игроками футбольной академии «Динамо-Брест». Результат не заставил себя ждать – победа 3:0 в нашу пользу. Мы решили дать шанс молодым футболистам проявить себя».

Также заболели несколько футболистов «Городеи». Белорусские медиа сообщали о том, что полузащитник Станислав Сазонович находится на искусственной вентиляции легких, но эту информацию клуб не подтвердил, тем не менее, признав факт заражения.

«В связи с вопросами представителей медиа о самочувствии игроков команды, информируем: у Сазоновича диагностирована двусторонняя пневмония, он не находится и не находился на искусственной вентиляции легких, проходит лечение в больнице. На данный момент состояние стабильно удовлетворительное, температуры нет.

Полузащитник Сергей Пушняков с подтвержденным COVID-19 находится дома на самоизоляции, заболевание протекает без симптомов, состояние хорошее. Полузащитник Андрей Сорокин с высокой температурой получает лечение в домашних условиях. Желаем парням скорейшего выздоровления!» – говорится в официальном заявлении пресс-службы.

Чемпионат Белоруссии долгое время был единственным, который не прервали из-за пандемии.

Президент Александр Лукашенко заявил, что страна уже победила коронавирус.

В чемпионате после 16 туров лидируют солигорский «Шахтер» и БАТЭ. «Неман» уступает одно очко, но имеет игру в запасе.

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