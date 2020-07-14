Белорусские футболистки попросили АБФФ проверить пол спортсменки, которую уже называли мужчиной

Салимата Симпоре
Фото: From Official Website
Подозрения у девушек вызвала Салимата Симпоре из «Динамо-БГУФК».
Участницы женского чемпионата Белоруссии обратились к главе АБФФ Владимиру Базанову с просьбой проверить пол одной из футболисток минского «Динамо-БГУФК». 18 игроков одного из клубов попросили редакцию SPORT.TUT.BY опубликовать открытое письмо.
«Для участия в чемпионате Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги за команду «Динамо-БГУФК» был заявлен игрок Симпоре Салимата. В скором времени в СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу.
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Также на основании визуальных контактов в матчах чемпионата с командой «Динамо-БГУФК» спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в «допинговой чистоте» вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных).
Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА fair play, инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока Симпоре Салиматы», – говорится в заявлении футболисток.
В белорусской федерации футбола ответили, что при заявке Симпоре получили все необходимые документы, и подчеркнули, что спортсменка провела несколько десятков официальных международных матчей под эгидой ФИФА в составе женских сборных Экваториальной Гвинеи и Буркина-Фасо.
- Ранее на мужской пол Симпоре намекал бывший тренер женской сборной Экваториальной Гвинеи.
- Ее рост – 174 сантиметра, вес – 70 килограмм.
(Фото: официальный сайт «Немана»)