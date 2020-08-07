Накануне футбольные фанаты скандировали оппозиционные лозунги.

Матчи 21-го тура чемпионата Белоруссии, которые должны были пройти в Минске, перенесены на следующую неделю.

Белорусские медиа предполагают, что решение связано с политической обстановкой в стране накануне президентских выборов. Вчера, 7 августа, болельщики на матче солигорского «Шахтера» и минского «Динамо» скандировали лозунг оппозиции «Жыве Беларусь». Комментатор Илья Могилевец специально сделал паузу, чтобы телезрители услышали заряд.

Лига Европы УЕФА «Ребята плакали, все были в слезах». Экс-форвард минского «Динамо» вспомнил 1:8 от «Зенита» 18/06/2020 В 14:36

Утром 8 августа была прекращена онлайн-продажа билетов на матч «Динамо-Минск» – «Смолевичи», а затем Ассоциация «Белорусская федерация футбола» сообщила, что перенесены сразу два минских матча: помимо игры «Динамо» и «Смолевичей», это встреча «Минска» и «Славии-Мозырь».

Переносы объясняются пунктом 5.5.4 статьи 5 регламента – он подразумевает переносы игр в случае форс-мажорных обстоятельств.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, в данный момент проходит досрочное голосование.

Действующий президент – Александр Лукашенко. Его основная конкурентка, Светлана Тихановская, провела несколько многотысячных митингов.

Ранее сотрудники пресс-службы хоккейного «Динамо» уволились , отказавшись освещать досрочное голосование спортсменов.

Очень упитанный кот пробрался на поле в чемпионате Белоруссии и вернулся, когда его унес болбой

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Лига Европы УЕФА Слова Лукашенко, боль Гуренко, месседж Семаку. Мог ли матч «Зенит» – «Динамо» быть договорным? 18/06/2020 В 12:57