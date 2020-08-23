Акции после президентских выборов длятся ровно две недели.

В ходе протестов в Беларуси против итогов президентских выборов погиб футбольный фанат.

«Медуза» сообщает, что болельщик «Молодечно» Никита Кривцов пропал без вести после акции 12 августа – его не было ни в больницах, ни в изоляторах, куда помещали задержанных. 22 числа 28-летнего мужчину нашли в одном из парков города повешенным, он был сильно избит.

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По данным ЦИК, президентские выборы выиграл Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской настаивает, что выборы были сфальсифицированы, а победу одержала Тихановская. После выборов по всей Беларуси начались акции протеста.

Подавление протестов после первых дней выборов было жестоким, задержанные жаловались на побои со стороны ОМОНа.

21 августа в Управлении по правам человека ООН сообщили , что в ходе протестов погибли четыре человека. В Беларуси эту информацию подтвердить отказались.

«Молодечно» из одноименного города выступает во второй лиге чемпионата Беларуси.

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