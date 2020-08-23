Футбол
Чемпионат Белоруссии

В Беларуси погиб фанат «Молодечно» – его нашли повешенным в парке. Он пропал во время протестов

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Никита Кривцов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через минута

Акции после президентских выборов длятся ровно две недели.

В ходе протестов в Беларуси против итогов президентских выборов погиб футбольный фанат.

«Медуза» сообщает, что болельщик «Молодечно» Никита Кривцов пропал без вести после акции 12 августа – его не было ни в больницах, ни в изоляторах, куда помещали задержанных. 22 числа 28-летнего мужчину нашли в одном из парков города повешенным, он был сильно избит.

Чемпионат Белоруссии

Отменены 2 минских матча чемпионата Белоруссии – возможно, из-за политической обстановки в стране

07/08/2020 В 13:36

По данным ЦИК, президентские выборы выиграл Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской настаивает, что выборы были сфальсифицированы, а победу одержала Тихановская. После выборов по всей Беларуси начались акции протеста.

  • Подавление протестов после первых дней выборов было жестоким, задержанные жаловались на побои со стороны ОМОНа.
  • 21 августа в Управлении по правам человека ООН сообщили, что в ходе протестов погибли четыре человека. В Беларуси эту информацию подтвердить отказались.
  • «Молодечно» из одноименного города выступает во второй лиге чемпионата Беларуси.

Pressball: гендир минского «Динамо» распивал водку «Президент» под песню в поддержку Лукашенко

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Чемпионат Белоруссии

Белорусские футболистки попросили АБФФ проверить пол спортсменки, которую уже называли мужчиной

14/07/2020 В 12:26
Чемпионат Белоруссии

Коронавирусом заболели 11 футболистов брестского «Динамо», включая Милевского, и 3 игрока «Городеи»

06/07/2020 В 10:56
По теме
ФутболЧемпионат Белоруссии
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Прямой Эфир