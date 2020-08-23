Игроки и тренеры «Молодечно» почтили память фаната, найденного повешенным в парке

Трогательный поступок от клуба.

Игроки и персонал клуба «Молодечно» из Беларуси почтили память погибшего болельщика Никиты Кривцова.

Фанат пропал без вести после протестной акции 12 августа – его не было ни в больницах, ни в изоляторах, куда помещали задержанных. 22 числа 28-летнего мужчину нашли в одном из парков города повешенным, он был сильно избит. Футболисты и тренеры клуба возложили мемориал погибшему на трибуне стадиона и устроили общие овации.

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Подавление протестов после первых дней выборов было жестоким, задержанные жаловались на побои со стороны ОМОНа. В Управлении по правам человека ООН сообщили, что в ходе протестов погибли четыре человека.

«Молодечно» из одноименного города выступает во второй лиге чемпионата Беларуси.

В Беларуси погиб фанат «Молодечно» – его нашли повешенным в парке. Он пропал во время протестов

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