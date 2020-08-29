Клуб первой лиги чемпионата Беларуси «Крумкачы» поддержал протесты в стране и получил за это предупреждение.

Футболисты вышли на матч против «Химика» в футболках с надписью «Мы з народам!» («Мы с народом»).

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После матча состоялось заседание КДК АБФФ по этическим вопросам, и «Крумкачы» получили предупреждение. Официальный сайт федерации ссылается на статью 92 – несоблюдение требований и обязательств по организации матчей.

По данным издания «Прессбол», делегат отметил, что клуб самовольно изменил церемонию проведения матча, не согласовав это с официальными лицами. За вынесение предупреждения все проголосовали единогласно.

Протесты в Беларуси непрерывно длятся с 9 августа – в этот день состоялись президентские выборы, которые, по данным ЦИК, выиграл Александр Лукашенко.

В штабе его главной конкурентки, Светланы Тихановской, заявили о многочисленных фальсификациях.

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