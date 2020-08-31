Во время акции протеста в Беларуси по поводу вероятной фальсификации результатов президентских выборов и полицейского насилия в отношении демонстрантов были задержаны футболисты клуба «Крумкачы» Сергей Козека и Павел Рассолько.

По информации «Радиё Свабода», игроки возвращались с тренировки и не участвовали в марше. «Спортсмены прошли кордоны милиции, однако на них налетел ОМОН, футболистов поймали и избили. Теперь Козека и Рассолько обвиняют в нападении на милицию», – сообщает источник.

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По официальным данным, игроков задержали за нападение на милицейский автобус и повреждение транспортного средства.

Позже появилась информация, что как минимум одного футболиста при задержании жестоко избили. В ночь с 30 на 31 августа Козеку в наручниках и под конвоем увезла скорая помощь. Директор футбольного клуба Олег Давидович сообщил, что у игрока диагностирован перелом третьего позвонка и отбита почка. Позже его выпустили на свободу, уголовное дело было приостановлено.

«Козека сейчас находится в больнице. Он в плохом состоянии, у него проблемы с позвоночником. Предварительно месяц постельного режима», – сказал Давидович.

Расходы на реабилитацию готов взять на себя бывший нападающий сборной Беларуси, БАТЭ и «Милана» Виталий Кутузов. «Логистика, размещение, консультация и реабилитация у лучших специалистов. Кто-то лечит, кто-то калечит. Просьба связаться со мной врачам и самому Сергею для организации формальностей», – написал Кутузов.

Рассолько также должен выйти на свободу в ближайшее время.

Протесты в Беларуси длятся с 9 августа – дня президентских выборов, на которых по официальным данным победил Александр Лукашенко.

Белорусы считают выборы сфальсифицированными и проводят массовые акции протеста. В первые дни силовики жестко подавляли мирные демонстрации.

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