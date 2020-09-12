Белорусские футболисты выпустили видеообращение по поводу ситуации в стране. Насилие со стороны силовых структур осудили 93 спортсмена из высшей и первой лиг, среди них есть представители основной и молодежной сборных, а также легионеры, выступающие в зарубежных клубах.

«Мы записали это видео, потому что не можем молчать! Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег! Мы – футболисты из разных команд, но одной страны! Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране. Мы выражаем соболезнования родным тех, кто был убит, хотим выразить слова поддержки всем тем, кто пострадал, был унижен, жестоко избит и искалечен. И призываем: остановите насилие!

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Мы, как и весь наш народ, имеем права и свободы, закрепленные в Конституции. Никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному, либо унижающему его достоинство обращению или наказанию. Нет иной привилегии, кроме одной – права человека! Мы за правду, справедливость и свободу! Мы против насилия!» – говорится в обращении.

В конце видео перечислены 93 фамилии. Среди подписавшихся – футболисты сборной Беларуси Антон Чичкан, Александр Сачивко, Станислав Драгун и Павел Нехайчик, а также экс-защитник национальной команды Виталий Трубило.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, которые, по данным ЦИК, убедительно выиграл Александр Лукашенко. Оппозиция заявила о многочисленных фальсификациях.

В течение месяца в стране идут массовые протесты, в которых участвуют знаменитые спортсмены – в частности, пловчиха Александра Герасименя и баскетболистка Елена Левченко.

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